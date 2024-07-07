Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного

Москалькова призвала Киев провести проверку по факту убийства пленного из России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного, призвав провести тщательную проверку по факту убийства бойца специальной военной операции на Украине (СВО). Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале омбудсмена.

«В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного. Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — заявила Москалькова.

Омбудсмен также обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу, чтобы Киев провел тщательную проверку по факту убийства и сообщил ей о результатах.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, примкнувшие к вооруженным силам Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне СВО. По словам работающего в этом подразделении немецкого медика Каспара Гросса, наемники выстрелили в безоружного раненого российского бойца, который вышел на позиции противника.

