Захарова: американские СМИ не замечали факты об издевательствах Киева в Донбассе

Россия неоднократно предоставляла факты об издевательствах Киева в Донбассе, однако СМИ США делали все, чтобы не видеть этого. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «Известиям» сообщения о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского военнопленного.

«Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», — сказала дипломат.

Она напомнила, что МИД России неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека, в том числе в Совете Безопасности ООН. Однако американские СМИ делали все, чтобы не замечать эту информацию, подчеркнула Захарова. «Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», — заключила она.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, примкнувшие к ВСУ в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО).

В частности, по словам немецкого медика Каспара Гросса, работающего в этом подразделении, в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский боец, которому требовалась медицинская помощь. Пока один наемник искал бинты, два боевика из The Chosen company выстрелили в безоружного.

Следственный комитет (СК) России пообещал расследовать сообщения о совершении преступления против раненого российского военнопленного.