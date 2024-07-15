Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»

Алаудинов: расстрел российского военного бойцами «Азова» не удивляет

Расстрел российского военного бойцами «Азова» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) не удивляет, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — говорится в комментарии Алаудинова.

Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного. «Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — поведала омбудсмен.

Перед этим стало известно, что иностранные наемники из одразделения The Chosen company принимали участие в расстрелах российских пленных.