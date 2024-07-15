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22:00, 15 июля 2024Бывший СССР

Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»

Алаудинов: расстрел российского военного бойцами «Азова» не удивляет
Апты Алаудинов

Апты Алаудинов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Расстрел российского военного бойцами «Азова» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) не удивляет, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — говорится в комментарии Алаудинова.

Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного. «Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — поведала омбудсмен.

Перед этим стало известно, что иностранные наемники из одразделения The Chosen company принимали участие в расстрелах российских пленных.

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      Марина Совина
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