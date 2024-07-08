Российские военные ликвидировали наемника ВСУ. Он вел YouTube-канал и отправился на «сафари на русских» ради контента

ВС РФ уничтожили бразильца Sierra, который отправился на сафари на русских

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали бразильского наемника с позывным Sierra, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на «сафари на русских», в том числе для контента. Обратно уехал в цинке Юрий Котенок военкор

Ранее в зоне СВО уничтожили наемника из Колумбии

До этого в зоне СВО был ликвидирован наемник из другой латиноамериканской страны. Известно, что колумбиец Фабио Хесус Падьерна Авендано с позывным Эль Халк в прошлом был солдатом.

Мужчина бросил семью, жену и ребенка, и приехал на Украину в январе 2024 года. Там он присоединился к Международному легиону.

Еще один наемник признался в работе палачом

Другой наемник ВСУ из Чехии, вернувшись на родину, признался в работе палачом. 27-летний Филипп Симан рассказал, что в 2022 году добровольно вступил в батальон «Карпатская Сечь».

Мы были полицией, мы были судом, мы были и палачами, раз уж на то пошло Филипп Симан наемник ВСУ из Чехии

В Праге мужчина пошел под суд по обвинению в незаконной службе на стороне другого государства и мародерстве — по данным следствия, он неоднократно забирал себе имущество солдат и местных жителей. Среди присвоенных им вещей были драгоценности и золотые и серебряные инвестиционные слитки.

Свою вину в мародерстве Симан не признал и заявил, что единственной присвоенной им вещью была кислородная маска, которую он якобы взял на память.

Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы кто-то другой. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо Филипп Симан наемник ВСУ из Чехии

На суде Симан признался, что у него не было разрешения воевать в ВСУ, но он основывался на словах чешского премьера Петра Фиалы, который еще в начале марта 2022 года обещал не наказывать тех, кто едет воевать на Украину. За незаконную службу обвиняемого могут приговорить к пяти годам лишения свободы, однако за мародерство ему грозит до 30 лет.

В ВСУ намечается отток наемников

По словам сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, в ВСУ намечается отток наемников из-за высоких потерь в рядах украинских войск и бессмысленных приказов командиров. Кроме того, добавил сенатор, наемники «чувствуют, что проигрыш Украины не за горами».

Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России Игорь Кастюкевич сенатор от Херсонской области

В марте Минобороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. За время спецоперации 5962 из них были ликвидированы.

Лидером по отправке наемников на Украину в российском ведомстве назвали Польшу, подтверждено присутствие 2960 человек. Из Грузии на тот момент прибыло 1042 наемника, а из США — 1113.