В зоне СВО ликвидировали бывшего колумбийского солдата, ставшего наемником в ВСУ

В зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован колумбийский наемник Фабио Хесус Падьерна Авендано, который воевал на стороне Украины, сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.

По данным источников, мужчина является бывшим колумбийским солдатом, который бросил жену, ребенка и приехал на Украину в январе 2024 года. Там он присоединился к Международному легиону.

«В зоне СВО ликвидирован Фабио Хесус Падьерна Авендано, позывной Эль Халк, из Медельина, Антиокия, Колумбия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наметился отток иностранных наемников. Основной наплыв военных наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно.