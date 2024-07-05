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22:13, 5 июля 2024Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали наемника из Колумбии

В зоне СВО ликвидировали бывшего колумбийского солдата, ставшего наемником в ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован колумбийский наемник Фабио Хесус Падьерна Авендано, который воевал на стороне Украины, сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.

По данным источников, мужчина является бывшим колумбийским солдатом, который бросил жену, ребенка и приехал на Украину в январе 2024 года. Там он присоединился к Международному легиону.

«В зоне СВО ликвидирован Фабио Хесус Падьерна Авендано, позывной Эль Халк, из Медельина, Антиокия, Колумбия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наметился отток иностранных наемников. Основной наплыв военных наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно.

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      Марина Совина
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