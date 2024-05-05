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03:26, 5 мая 2024Бывший СССР

В Совфеде указали на отток иностранных наемников из рядов ВСУ

Сенатор Кастюкевич: в рядах ВСУ набрюдается отток иностранных наемников
СюжетМинобороны:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наметился отток иностранных наемников. На это в разговоре с РИА Новости указал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он уточнил, что основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно. По словам Кастюкевича, это происходит в том числе из-за высоких потерь в рядах украинских войск и бессмысленных приказов командиров ВСУ.

Кроме того, добавил сенатор, наемники «чувствуют, что проигрыш Украины не за горами». «Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России», — заявил он.

В марте Минобороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. За время спецоперации 5962 из них были ликвидированы. В апреле российские войска ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне специальной военной операции.

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      Марина Совина
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