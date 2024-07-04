Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

Чешский наемник ВСУ попал под суд за службу на Украине и мародерство в Буче

27-летний гражданин Чехии Филипп Симан попал под суд в Праге за службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и мародерство. По словам прокурора Мартина Биле, мужчина отправился на Украину без разрешения президента республики на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии.

Весной 2022 года Симан служил солдатом в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь». Он прошел базовую подготовку, получил оружие и вместе с группой бойцов поехал в Ирпень и Бучу. Там, согласно материалам дела, ему поручили патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

По словам подсудимого, подразделения батальона базировались в заброшенных домах украинцев. Найденные там ценности, деньги и электронику бойцы относили в «штаб-квартиру». Мужчина заявил, что солдаты забирали вещи на случай, если русские придут туда и займут район.

Наемник присваивал ценности солдат и местных жителей

По данным следствия, во время службы Симан неоднократно забирал себе имущество солдат и местных жителей. Среди присвоенных им вещей были драгоценности, золотые и серебряные инвестиционные слитки, кольцо, планшет для чтения книг, брендовые солнцезащитные очки и другие изделия.

В суде Симан отверг обвинения. Он заявил, что кольцо получил от руководства — ювелирное изделие якобы было частью некой истории о российском солдате, придуманной начальством для поднятия боевого духа. А на украденном планшете, по его словам, могла находиться секретная информация. Серебряные же слитки, добавил мужчина, ему «разрешили взять» себе.

«Кислородная маска — единственная вещь, которую я взял по собственному желанию», — заявил Симан, уточнив, что взял ее на память, а не для личного обогащения.

Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы кто-то другой. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо Филипп Симан наемник ВСУ

За службу в ВСУ Симану грозит до пяти лет лишения свободы

На суде мужчина признался, что у него не было разрешения воевать в ВСУ, но он основывался на словах чешского премьера Петра Фиалы, который еще в начале марта 2022 года обещал не наказывать тех, кто едет воевать на Украину. Туда военнослужащий, по его же словам, отправился под эгидой украинского посольства.

Фото: Stringer / Reuters

За незаконную службу обвиняемого могут приговорить к пяти годам лишения свободы, однако за мародерство ему грозит до 30 лет.