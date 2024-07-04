Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 4 июля 2024Бывший СССР

Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

Чешский наемник ВСУ попал под суд за службу на Украине и мародерство в Буче

Кадр: Telegram-канал neČT24

27-летний гражданин Чехии Филипп Симан попал под суд в Праге за службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и мародерство. По словам прокурора Мартина Биле, мужчина отправился на Украину без разрешения президента республики на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии.

Весной 2022 года Симан служил солдатом в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь». Он прошел базовую подготовку, получил оружие и вместе с группой бойцов поехал в Ирпень и Бучу. Там, согласно материалам дела, ему поручили патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

По словам подсудимого, подразделения батальона базировались в заброшенных домах украинцев. Найденные там ценности, деньги и электронику бойцы относили в «штаб-квартиру». Мужчина заявил, что солдаты забирали вещи на случай, если русские придут туда и займут район.

Наемник присваивал ценности солдат и местных жителей

По данным следствия, во время службы Симан неоднократно забирал себе имущество солдат и местных жителей. Среди присвоенных им вещей были драгоценности, золотые и серебряные инвестиционные слитки, кольцо, планшет для чтения книг, брендовые солнцезащитные очки и другие изделия.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024
«Нас не любят ни свои, ни чужие» Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
«Нас не любят ни свои, ни чужие»Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
3 июля 2024

В суде Симан отверг обвинения. Он заявил, что кольцо получил от руководства — ювелирное изделие якобы было частью некой истории о российском солдате, придуманной начальством для поднятия боевого духа. А на украденном планшете, по его словам, могла находиться секретная информация. Серебряные же слитки, добавил мужчина, ему «разрешили взять» себе.

«Кислородная маска — единственная вещь, которую я взял по собственному желанию», — заявил Симан, уточнив, что взял ее на память, а не для личного обогащения.

Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы кто-то другой. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо

Филипп Симаннаемник ВСУ

За службу в ВСУ Симану грозит до пяти лет лишения свободы

На суде мужчина признался, что у него не было разрешения воевать в ВСУ, но он основывался на словах чешского премьера Петра Фиалы, который еще в начале марта 2022 года обещал не наказывать тех, кто едет воевать на Украину. Туда военнослужащий, по его же словам, отправился под эгидой украинского посольства.

Фото: Stringer / Reuters

За незаконную службу обвиняемого могут приговорить к пяти годам лишения свободы, однако за мародерство ему грозит до 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Россиянам дали советы для занятий спортом в жару

      Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 сослуживцев в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше