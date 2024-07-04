Чешский наемник ВСУ попал под суд на родине

Наемник ВСУ из Чехии попал под суд в Праге за незаконную службу и мародерство

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Чехии Филипп Симан попал под суд в Праге. Его обвиняют в незаконной службе и мародерстве, сообщает České noviny.

По словам прокурора Мартина Биле, 27-летний Симан поехал на Украину в качестве наемника без разрешения на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии. Согласно обвинительному заключению, во время службы он неоднократно присваивал ценности солдат и местных жителей, среди которых были различные драгоценности, золотые и серебряные слитки, планшет и брендовые солнцезащитные очки.

В суде Симан отверг обвинения. Он заявил, что на украденном планшете якобы была секретная информация, слитки ему «разрешили взять», а золотое кольцо и другие вещи были сувенирами, которые напоминали ему о днях службы в рядах ВСУ.