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09:40, 4 июля 2024Мир

Чешский наемник ВСУ попал под суд на родине

Наемник ВСУ из Чехии попал под суд в Праге за незаконную службу и мародерство

Фото: Alina Smutko / Reuters

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Чехии Филипп Симан попал под суд в Праге. Его обвиняют в незаконной службе и мародерстве, сообщает České noviny.

По словам прокурора Мартина Биле, 27-летний Симан поехал на Украину в качестве наемника без разрешения на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии. Согласно обвинительному заключению, во время службы он неоднократно присваивал ценности солдат и местных жителей, среди которых были различные драгоценности, золотые и серебряные слитки, планшет и брендовые солнцезащитные очки.

В суде Симан отверг обвинения. Он заявил, что на украденном планшете якобы была секретная информация, слитки ему «разрешили взять», а золотое кольцо и другие вещи были сувенирами, которые напоминали ему о днях службы в рядах ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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