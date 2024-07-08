Военкор Котенок: военные России ликвидировали бразильского наемника ВСУ Sierra

В зоне специальной военной операции (СВО) российскими военными был ликвидирован бразильский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Sierra. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, бразилец вел свой YouTube-канал и «отправился на "сафари на русских", в том числе для контента».

«Обратно уехал в цинке», — добавил военкор.

Ранее вернувшийся в Чехию наемник ВСУ признался в работе палачом. 27-летний Филипп Симан рассказал, что в 2022 году добровольно вступил в батальон «Карпатская Сечь». Несмотря на громкое признание, мужчину обвинили в незаконной службе на стороне другого государства. Кроме того, Симану вменяют мародерство.