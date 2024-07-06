Чешский наемник Симан заявил, что был судьей и палачом в СВУ

Вернувшийся в Чехию наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) признался в работе палачом. Об этом сообщает Seznam zprávy.

27-летний Филипп Симан рассказал, что в 2022 году добровольно вступил в батальон «Карпатская Сечь». «Мы были полицией, мы были судом, мы были и палачами, раз уж на то пошло», — заявил он.

Несмотря на громкое признание, мужчину обвинили в незаконной службе на стороне другого государства. Кроме того, Симану вменяют мародерство — по данным следствия, он неоднократно забирал себе имущество солдат и местных жителей. Среди присвоенных им вещей были драгоценности и золотые и серебряные инвестиционные слитки.

Свою вину Симан не признает. Он заявил, что не осознавал незаконность своих действий, поскольку так же поступали и другие военнослужащие ВСУ.