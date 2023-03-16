ООН признало военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ

ООН признало военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно опубликованному докладу, зафиксировано «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Одно из них было квалифицированно как «неизбирательное», и два инцидента как военные преступления. Речь идет о случаях расстрелов и пыток военнопленных.

В феврале Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видеозаписи с кадрами расстрела Вооруженными силами Украины российских военнопленных. По словам официального представителя организации Марты Уртадо, в руках УВКПЧ есть и другое видео, на котором украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были сотрудниками частной военной компании «Вагнер». Уртадо признала, что его действия неправомерны с точки зрения международного гуманитарного права.

