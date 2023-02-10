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19:44, 10 февраля 2023Мир

Комиссары ООН признали подлинность видео с военным преступлением ВСУ

ООН признала подлинность видеозаписи с кадрами расстрела ВСУ российских военнопленных

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видеозаписи с кадрами расстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военнопленных. Об этом заявила официальный представитель организации Марта Уртадо, сообщает ТАСС.

«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно подлинное», — сказала она. По ее словам, в руках УВКПЧ есть и другое видео, на котором украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были сотрудниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Уртадо признала, что его действия не правомерны с точки зрения международного гуманитарного права.

Ранее в сети распространился ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.

9 февраля Следственный комитет России заявил, что будет расследован факт предположительного расстрела ВСУ троих российских военнопленных. Следователи установят обстоятельства произошедшего и круг причастных к преступлению лиц.

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Виктория Кондратьева
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