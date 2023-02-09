СКР изучит видео с предположительным расстрелом российских пленных на Украине

СК России начал проверку видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами

Следственный комитет России (СКР) расследует факт предположительного расстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) троих российских военнопленных. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поводом стала публикация в сети видео, где украинские националисты в упор расстреливают из автоматического оружия троих мужчин. Предположительно, жертвами стали российские военнослужащие, взятые в плен. Следователи установят обстоятельства произошедшего и круг причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ отрубают руки и головы погибшим наемникам в попытках скрыть их персональные данные.