Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:30, 9 февраля 2023Силовые структуры

СКР изучит видео с предположительным расстрелом российских пленных на Украине

СК России начал проверку видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) расследует факт предположительного расстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) троих российских военнопленных. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поводом стала публикация в сети видео, где украинские националисты в упор расстреливают из автоматического оружия троих мужчин. Предположительно, жертвами стали российские военнослужащие, взятые в плен. Следователи установят обстоятельства произошедшего и круг причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ отрубают руки и головы погибшим наемникам в попытках скрыть их персональные данные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Соловьев объяснил нежелание давать интервью Дудю
Лавров назвал положительный эффект от пребывания ЧВК «Вагнер» в Африке
Арендодатель год тайком приходил домой к женщине под видом мастера по ремонту
Лавров пожаловался на преследование дипломатами ЕС
В России отменили концерт «Ночных снайперов»
Врачи рассказали о состоянии изрезанной сверстницей пятиклассницы из Химок
На российской стройке произошел взрыв газа
Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия
Торговля России и Казахстана достигла рекордных объемов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.