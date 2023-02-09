Российское следствие узнало о попытках ВСУ скрыть участие иностранных наемников

СК: ВСУ отрубают руки и головы погибшим наемникам в попытках скрыть их персональные данные

Украинские военные, пытаясь скрыть участие иностранных наемников, отрубают им руки и головы после гибели во время специальной военной операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по итогам оперативного совещания в Донецке под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

Таким способом представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят осложнить опознание тел погибших наемников. При расследовании было выяснено, что киевские власти платят им от 30 тысяч до 100 тысяч гривен. Российские следователи предъявили заочные обвинения пяти участникам «Грузинского национального легиона».

Ранее 9 февраля стало известно, что СКР заочно обвинил ранее исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля и экс-главу министерства обороны Украины Валерия Гелетея в координации военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году.