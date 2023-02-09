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12:12, 9 февраля 2023Силовые структуры

Российские следователи раскрыли заработки иностранных наемников в ВСУ

СКР получил данные о вербовке наемников Киевом, им платят до 100 тысяч гривен
Начало событий в новости Российское следствие узнало о попытках ВСУ скрыть участие иностранных наемников

Фото: Reuters

Следственный комитет России (СКР) получил данные о вербовке и участии иностранных наемников в украинских военных формированиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве по итогам оперативного совещания в Донецке под руководством председателя СКР Александра Бастрыкина.

При расследовании было выяснено, что киевские власти платят им от 30 до 100 тысяч гривен. Российские следователи предъявили заочные обвинения пяти участникам «Грузинского национального легиона». Для осложнения опознания погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы.

В СКР напомнили, что участие наемников в боевых действиях запрещено международными нормами.

Ранее 9 февраля стало известно, что СКР заочно обвинил ранее исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля и экс-главу обороны Украины Валерия Гелетея в координации военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году.

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Любовь Ширижик
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