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12:13, 9 февраля 2023Силовые структуры

Двоих экс-министров обороны Украины обвинили в агрессии против Донбасса

СКР заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины Коваля и Гелетея в агрессии против Донбасса

Фото: Shutterstock

Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил ранее исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля и экс-главу Минобороны Украины Валерия Гелетея в координации военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо двоих экс-министров, обвинения также предъявлены командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко. Сообщается, что он причастен к преступлениям против мира и безопасности человечества.

У следствия имеются подтверждающие факты о гибели 700 мирных жителей и ранении не менее 500 граждан в то время, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям Донецкой народной и Луганской народной республик.

Ранее стало известно, что СКР получил данные о вербовке и участии иностранных наемников в украинских военных формированиях. Отмечалось, что киевские власти платят им от 30 до 100 тысяч гривен. Российские следователи предъявили заочные обвинения пяти участникам «Грузинского национального легиона».

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Екатерина Власова
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