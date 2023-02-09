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03:36, 9 февраля 2023Бывший СССР

В сети появились кадры с расстрелом ВСУ сдавшегося в плен российского военного

RT: в сети появилось видео с расстрелом военным ВСУ сдавшегося в плен российского бойца

Фото: Pixabay

В сети появилось видео, на котором запечатлен расстрел военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдавшегося в плен российского бойца. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На кадрах военный с автоматом по-украински спрашивает пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него.

На записи видно еще двоих пленных, они тоже лежат на земле. Из разговора ВСУ следует, что у одного из них в руке граната.

На записи вооруженный автоматом военный, спрашивает лежащего на снегу пленного бойца по-украински, из какого он подразделения. Не получив ответа, он стреляет в него.

Также в кадре присутствуют еще двое пленных. Из беседы боевиков ВСУ следует, что у одного из них граната. Время и место, где было снято видео, не уточняется.

В ноябре в сети были опубликованы видео расстрела военных России бойцами ВСУ. В одном ролике показываются тела убитых, а в другом один из солдат, вероятно, со стороны российских Вооруженных сил РФ, отказался сдаваться и открыл огонь.

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Марина Совина
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