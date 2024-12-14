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18:06, 14 декабря 2024Россия

Медведев назвал возможный срок победы России в СВО

Зампред СБ Медведев: в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фриз: Алексей Коновалов / ТАСС

В 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу в специальной военной операции (СВО). Об этом на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Медведева, следующий год вряд ли будет простым, однако Москва вступает в него с хорошими результатами.

«А это (хорошие результаты 2024 года — прим. «Ленты.ру») основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы», — подытожил политик.

Ранее полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук прокомментировал громкие заявления политиков об окончании СВО. По словам Пинчука, информационные площадки часто используются для сопровождения переговорного процесса кулуарно, «то есть идут некие кулуарные переговоры, есть месседжи, которые в этой связи посылаются, и есть некие демонстрации готовности к определенным действиям». Подобные громкие заявления являются одним из элементов «этих месседжей», убежден полковник запаса.

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