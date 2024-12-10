Полковник запаса Пинчук объяснил громкие заявления об окончании СВО

Полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук прокомментировал громкие заявления политиков об окончании специальной военной операции (СВО) на Украине. Его цитирует «Царьград».

В частности, Пинчук привел в пример слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который указывал, что украинская армия находится на грани развала. В беседе с журналом «Разведчик» глава ведомства подчеркивал, что Российская армия близка к достижению целей СВО.

По словам Пинчука, информационные площадки часто используются для сопровождения переговорного процесса кулуарно, «то есть идут некие кулуарные переговоры, есть месседжи, которые в этой связи посылаются, и есть некие демонстрации готовности к определенным действиям». Подобные громкие заявления являются одним из элементов «этих месседжей», убежден полковник запаса.

«Это вообще не значит в реальности, что приняты какие-то решения. Здесь тоже не нужно себя обманывать и не нужно бежать впереди паровоза, потому что вот такие послания о том, что мы готовы и все реализовано, честно говоря, вопреки здравому смыслу подобные заявления делаются», — отметил политический обозреватель «Царьграда».

Пинчук подчеркнул, что подобные заявления являются демонстрацией к тому, «что мы можем, если договоримся». «А если не договоримся, значит, не можем. И не более того», — заключил он.

Ранее Пинчук рассказал о причинах и страшных последствиях нервных срывов бойцов специальной военной операции.

