Полковник ФСБ раскрыл причины нервных срывов у бойцов СВО

Полковник запаса ФСБ Пинчук рассказал о нервных срывах у бойцов СВО

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук рассказал о причинах и страшных последствиях нервных срывов бойцов специальной военной операции (СВО). В беседе с «Царьградом» он отметил, что отрицать данный факт сложно и глупо.

«У нас в мирной-то жизни были начальники райотделов полиции, которые людей расстреливали, — один из самых страшных срывов случился у майора полиции Дениса Евсюкова, который открыл огонь по прохожим», — поделился историей Пинчук.

Он добавил, что руководство Министерства обороны и чиновники много говорят о психических перегрузках участников боевых действий. Чтобы избежать подобных срывов, продолжил он, в системе военной службы созданы определенные упреждающие механизмы. С военными занимаются замполиты, работники военной контрразведки, непосредственные командиры.

«Но срывы действительно бывают. Но важно не то, что такие срывы бывают, а важно то, что называется неотвратимостью наказания. Важно то, что за эти срывы наступает ответственность. Никто под ковер эти случаи не заметает. (...) Эти процессы получают должную правовую оценку. В том числе — как воспитательный момент для недопущения у других участников», — сказал Пинчук.

Он не стал оспаривать факт, что у некоторых людей психика все равно не выдерживает нагрузок. Однако, заметил полковник запаса, с учетом общего количества участников спецоперации этот процент невелик. «Я больше вам могу сказать: некоторые из этих людей, даже если бы не участвовали в СВО, они в любом случае, с учетом процентной выборки людей с неустойчивой психикой, совершали бы преступления или проходили через определенные психические перегрузки даже в обычных условиях жизни», — заключил он.

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