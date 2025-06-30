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13:52, 30 июня 2025Россия

Появились кадры воздушного боя в российском приграничье

Российские дроны вступили в бой с БПЛА ВСУ в приграничье и уничтожили их
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российские дроны вступили в бой с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье и уничтожили их. Кадры воздушного боя появились в Telegram-канале «Северный ветер».

По информации авторов канала, ВСУ пытались использовать беспилотники «Фурия» и Raider VTOL для разведки. Отмечается, что потеря этих дронов грозит переводом украинских операторов БПЛА в пехоту.

«Северяне благополучно отправили в пехоту еще два расчета БПЛА ВСУ. При этом нельзя забывать о главном: наши военнослужащие уничтожили "глаза" противника и не позволили ему вскрыть позиции Северян в приграничье», — подытожили военнослужащие.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по спецназу украинского ГУР в граничащей с Курской областью Сумской области.

ЖЗЛ
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