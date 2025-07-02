Депутат Колесник заявил о наступлении ВС России в зоне СВО

Положение Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) хорошее, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы медленно наступаем. Это говорит о том, что мы сохраняем людей, воюем оружием, а не людьми. Наносим массированные удары по территории Украины по военным объектам, по военной инфраструктуре, по аэродромам. Серьезное нанесение урона Вооруженным силам Украины, а ВСУ отступают потихоньку», — сообщил Колесник.

По словам депутата, Российской армии приходится преодолевать серьезное сопротивление. «Мы потихонечку движемся. Нам важно сохранить жизни людей», — заключил он.

Ранее российские войска открыли прямую дорогу на Сумы на севере Украины. По данным Telegram-канала Mash, бойцам армии России удалось выбить солдат ВСУ из села Юнаковка в Сумской области.

