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06:30, 26 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали усилить ответственность за жестокое обращение с животными

Сенатор Гибатдинов призвал усилить ответственность за жестокое обращение с животными
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vulp / Shutterstock / Fotodom

Жестокость к животным нередко становится первым шагом к агрессии в отношении людей, поэтому их защита — это вопрос не только гуманности, но и общественной безопасности, заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. Вместе с депутатом Госдумы Алексеем Куринным он вносит в нижнюю палату парламента законопроект об усилении ответственности за подобные преступления. Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее житель Екатеринбурга избил щенка на глазах у соседей во дворе жилого комплекса. Жильцы дома, где проживает мужчина, уверяют, что хозяин держит питомца в квартире в клетке. Чтобы спасти четвероногого, они несколько раз вызывали полицию. По словам соседей, сотрудники так и не приехали.

Подобные случаи жестокого обращения с животными в очередной раз показывают, что действующих мер ответственности недостаточно. Когда человек безнаказанно избивает беззащитное животное на глазах у окружающих, это свидетельствует не только о жестокости конкретного гражданина, но и о пробелах в системе профилактики таких преступлений

Айрат Гибатдиновсенатор

«Мы в КПРФ выступаем за ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными. Считаем ошибочной позицию Правительства РФ, которое ранее не поддержало ряд инициатив по усилению наказания. Практика показывает: мягкие меры не останавливают нарушителей. Необходимо повышать ответственность, добиваться неотвратимости наказания и формировать в обществе нетерпимость к любым проявлениям насилия над животными», — поделился комментарием политик.

В пояснительной записке к законопроекту, автором которого является сенатор, говорится, что действующим законодательством не в полной мере учитывается степень общественной опасности жестокого обращения с животными.

«Несмотря на проводимую государственную политику по развитию гуманного отношения к животным, в стране происходят случаи "догхантинга", когда преступники размещают отравленную пищу в местах выгула собак или других общественных местах, например, в непосредственной близости от детских площадок, что может подергать опасности и их посетителей», — сообщают авторы инициативы.

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Законопроект предусматривает дополнение статьи 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными») частью 3, предполагающей ответственность за совершенное повторное преступление, связанное с жестоким обращением с животным, а также совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.

Наказывать осужденных предлагается штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от 2 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с соответствующим штрафом, либо на срок от 3 до 5 лет с соответствующим штрафом.

До этого сообщалось, что житель Тюмени жестоко избил собак в подъезде многоэтажного дома.

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