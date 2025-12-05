Реклама

Россия
23:29, 4 декабря 2025Россия

Россиянин жестоко избил собак в подъезде многоэтажки

Тюменца задержали за избиение двух собак в подъезде дома
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Житель Тюмени был задержан за избиение собак в подъезде многоэтажного дома. О случившемся сообщили волонтеры благотворительной организации «4 лапы» на странице во «ВКонтакте».

Как уточняется, инцидент произошел 3 декабря. На опубликованных кадрах видно, что мужчина начал пинать собаку и бить ее по голове. Происшествие вызвало большой общественный резонанс, чем привлекло внимание стражей порядка.

По словам жителей подъезда, злоумышленник не живет в доме, а пришел к соседям в гости. Тюменца задержали и доставили в полицию. Инициирована проверка по данному факту, сообщили журналистам URA.RU в пресс-службе городской полиции.

Волонтеры забрали двух пострадавших от рук мужчины такс. Им потребуется длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестные расстреляли двух собак и избили хозяина. 29 ноября мужчина вместе с пожилым отцом выгуливал собак, когда решил зайти в магазин. Он привязал животных около входа и зашел внутрь. В это время к собакам подошли двое неизвестных, и псы схватили их за штанины. Хозяин извинился перед незнакомцами, но они решили догнать уходящих в лесу, а после наставили на них ружье.

