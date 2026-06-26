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05:11, 26 июня 2026Россия

Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв Совбеза ООН

Евстигнеева: РФ поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Loey Felipe / XinHua / Global Look Press

Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области. Об этом сообщила журналистам зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, передает ТАСС.

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей», — сказала дипломат.

Как отметила Евстигнеева, Москва рассчитывает, что члены Совбеза ООН «дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения».

ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области 17 июня. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. Жертвой атаки стала беременная женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

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