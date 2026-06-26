Последствия конфликта Украины и Польши раскрыли

Политолог Татьяна Романова: Конфликт с Польшей вряд ли помешает евроинтеграции Украины

Конфликт с Польшей вряд ли помешает евроинтеграции Украины, однако этот вопрос остается чувствительным для польских властей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова.

«Польша действительно подчеркивает, что этот вопрос для нее чувствительный. Но внешняя угроза для нее важнее, и польские власти не намерены раздувать эту проблему», — объяснила она.

По мнению политолога, противоречия между Польшей и Украиной могут сохраниться, однако польские власти не будут из-за них подрывать единство Европейского союза (ЕС). Они, наоборот, готовы извлечь выгоду от вступления Украины в Евросоюз для укрепления своего статуса в объединении, добавила эксперт.

Ранее Татьяна Романова раскрыла роль бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в переговорах ЕС и Украины. По ее словам, он на самом деле озвучивал позицию многих стран Евросоюза по этому вопросу.