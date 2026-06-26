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Из жизни
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06:30, 26 июня 2026Из жизни

Обнаружен новый вид «ходячих акул»

В Папуа — Новой Гвинее нашли новый вид азиатских кошачьих акул
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: atese / Getty Images

У берегов Папуа — Новой Гвинеи обнаружили новый вид так называемых ходячих акул. Об этом сообщает What's The Jam.

Новую акулу обнаружила международная группа морских биологов под патронажем австралийского Университета Саншайн-Кост. Открытый вид принадлежит к семейству азиатских кошачьих акул. Это небольшие донные акулы, которых также называют ходячими, потому что они используют нижние плавники, чтобы отталкиваться от дна, что создает иллюзию ходьбы. Длина этих животных редко превышает 120 сантиметров. Для человека они опасности не представляют.

Новую акулу было решено назвать hemiscyllium dudgeonae (ходячая акула Даджен) в честь Кристин Даджен — австралийской ученой, которая сыграла ключевую роль в обнаружении вида.

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Еще в марте 2025 года ученые заметили около архипелага Амфлетт рыб странного окраса. Обычные азиатские кошачьи акулы обладают леопардовым окрасом, а кожа необычных рыб была покрыта мелкими коричневыми пятнами и белыми полосками. Вскоре выяснилось, что в районе архипелага живет не менее 12 таких акул всех возрастов.

Сначала ученые решили, что странный окрас возник у местной популяции акул из-за особенностей их ареала обитания. Однако в итоге было проведено ДНК-исследование, которое подтвердило, что биологи действительно обнаружили новый вид.

Ранее исследователи обнаружили в восточной Анголе десятки видов, неизвестных науке. Среди них есть светящиеся пауки и бронированные кузнечики.

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