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06:00, 26 июня 2026МирЭксклюзив

В Европе задумались о целесообразности вступления Армении в ЕС

Депутат ЕП Андриесе призвала ЕС отказаться от интеграции Армении из-за географии
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu / Getty Images

Европейский союз (ЕС) должен отказаться от интеграции Армении в объединение из-за географических особенностей и поспешного характера принятых мер. Такую идею озвучила депутат Европейского парламента (ЕП) от Нидерландов Мике Андриесе в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

Андриесе назвала ЕС объединением с «фундаментально европейским характером» и призвала Брюссель придерживаться четких географических границ континента в процессе расширения. Политик также заявила о необходимости отказаться от намерений предложить Армении членство в Евросоюзе, «чтобы избежать создания ложных ожиданий» у Еревана. По ее мнению, сотрудничество с республикой должно ограничиваться исключительно регулярными дипломатическими, экономическими и торговыми контактами.

Депутат ЕП указала на рассмотрение заявок Украины и Молдовы на членство в ЕС, назвав их примером поспешных действий из-за геополитических сдвигов. Она призвала руководство Евросоюза рассматривать объединение прежде всего как экономическое.

«Нам срочно необходимо извлечь из этого урок — геополитические изменения никогда не должны использоваться в качестве оправдания для европейской экспансии или централизации сверху вниз из Брюсселя», — высказалась Андриесе.

Ранее руководитель фракции «Честь имею» в Национальном собрании (НС) Армении Айк Мамиджанян высказался о соответствии Пашиняна политике ЕС. Политик подчеркнул, что вместо реформ правовой системы или правоохранительных органов нынешние власти занимаются исключительно преследованием политических оппонентов.

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