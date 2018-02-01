Звезда фильма «Брат» призвал отправить Пчелу из «Бригады» в монастырь

Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший брата Данилы Багрова в дилогии «Брат», призвал отправить в монастырь актера Павла Майкова, который назвал сериал «Бригада» вредным для общества. Его слова приводит Business FM в четверг, 1 февраля.

«Он получил славу и популярность от этого сериала, а теперь считает, что это вредно для общества. Тогда отправьте его в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается ****** [ерундой], извините», — заявил Сухоруков.

Артист подчеркнул, что не смотрел «Бригаду». «Я убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, тоже не видели этот сериал», — добавил он.

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30 января Майков назвал «Бригаду» преступлением перед Россией, в котором участвовали он и Сергей Безруков. По его словам, из-за сериала мальчики хотели стать бандитами. В дискуссию о вреде криминальных фильмов вступили звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов, актер «Жмурок» Алексей Панин и продюсер «Бригады» Александр Акопов.

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