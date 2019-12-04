Певцов в образе Сталина вновь обратился к Познеру и призвал его покинуть Россию

Российский актер Дмитрий Певцов вновь обратился к журналисту Владимиру Познеру в своем Instagram-аккаунте и призвал его уехать из России.

На опубликованном видео с подписью «STOPознер!» артист предстал в образе председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина и вновь осудил слова телеведущего о гомосексуальности 10 процентов населения Земли. Он сослался на данные интернет-энциклопедии «Википедия» и заявил, что эта цифра завышена.

Певцов отказался признавать однополые связи нормой, объяснив это тем, что нормальные отношения — те, которые ведут к продолжению рода. Он также добавил, что Познер для России — совсем чужой человек и предатель. «Не надо здесь жить. Уезжай туда. Ты уже взрослый человек, мягко говоря. Уезжай, отдохни. Во Франции у тебя есть недвижимость на Лазурном Берегу. Не надо гадить в России. Прошу тебя, пожалуйста», — сказал Певцов с грузинским акцентом.

Ранее актер раскритиковал Познера за то, что тот назвал противников абортов мракобесами. По мнению Певцова, телеведущего совсем не волнует судьба страны. «И чем хуже будет в России, тем ему будет приятнее и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где он живет. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее», — заявил артист.

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