Певцов объяснился за образ Сталина

Актер Дмитрий Певцов объяснил, почему раскритиковал журналиста Владимира Познера за оправдание гомосексуальности в образе председателя совета министров СССР Иосифа Сталина. Слова артиста передает Telegram-канал «Подъем» в среду, 4 ноября.

«У меня шел спектакль, где я играю Сталина», — заявил Певцов. Он предложил зрителям и слушателям самостоятельно решить, был ли какой-либо подтекст в его перформансе.

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4 декабря сообщалось, что Певцов записал Познеру видеообращение, в котором осудил журналиста за слова о гомосексуальности 10 процентов населения Земли, отказался признавать однополую любовь нормой и предложил телеведущему уехать из России. При этом Певцов копировал акцент Сталина.

Певцов не впервые критикует Познера. Ранее он осудил журналиста за то, что тот назвал противников абортов мракобесами. В сентябре артист назвал Сталина величайшим человеком в истории.

Фото опубликовано @dima_pevtsov

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