Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Актер Дмитрий Певцов заявил, что хотел выступить на шоу «Вечерний Ургант» в начале ноября, однако ему отказали из-за его мнения по поводу истории России, которое «не принято выражать». Об этом он заявил порталу Daily Storm в четверг, 5 декабря.

«Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории, именно по поводу истории. И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту», — рассказал Певцов. Артист добавил, что по этой причине в Нидерланды Урганту стоит поехать без него.

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Певцов подчеркнул, что уважает мнение Урганта, назвавшего его высказывания о журналисте Владимире Познере резкими.

Ранее 5 декабря стало известно, что телеведущий Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель. «Врагом России назвал! <...> Назвал бы просто "враг народа" и все», — пошутил он и предложил актеру поехать вместе в Европу и снять фильм «По самые Нидерланды».

Певцов 3 декабря обвинил Познера в желании уничтожить Россию, после чего записал журналисту видеообращение, в котором предстал в образе Иосифа Сталина и посоветовал ему уехать из страны. Артисту не понравились слова Познера о гомосексуальности 10 процентов населения Земли.

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