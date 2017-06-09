Гройсман посулил Пенсионному фонду Украины абсолютное банкротство

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) гарантированно обанкротится через пять лет, если правительство его не реформирует. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ТАСС.

«Если мы не будем проводить пенсионную реформу, то через 3-5 лет ПФУ станет абсолютным банкротом», — приводит агентство его слова.

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Председатель правительства также сообщил, что законопроект о пенсионной реформе уже готов. При этом Гройсман заверил, что кабмин отказался от повышения пенсионного возраста, как того требовали международные кредиторы. «Мы отстояли позицию с международными партнерами — никакого изменения пенсионного возраста», — подчеркнул он.

Пенсионная реформа — ключевое требование Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения программы поддержки Украины. Дефицит ПФУ превысил пять миллиардов долларов, что угрожает финансовой стабильности страны. Эксперты МВФ рекомендовали Киеву поднять пенсионный возраст, но такая инициатива вызывает резкую критику в обществе.

Вместо повышения пенсионного возраста правительство решило поднимать требования к стажу. Планка увеличивается на год в период с 2018 по 2028 годы. Таким образом, после завершения реформы для выхода на пенсию в 60 лет украинец должен иметь 35 лет страхового стажа. Со стажем от 15 до 25 лет на пенсию можно рассчитывать в 63 года. При этом существует возможность «купить» до пяти лет стажа, сделав соответствующий взнос. Граждане, которым не удалось накопить 15 лет стажа, после 1 января 2019 года по достижении 65 лет могут рассчитывать на выплату социального пособия.

На данный момент на Украине около 12 миллионов пенсионеров. Возраст выхода на пенсию для мужчин — 60 лет. Для женщин введен переходный период, они уходят на заслуженный отдых в 55-60 лет.