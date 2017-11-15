В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки

Роскачество исследовало 30 популярных брендов сосисок «Молочные» и обнаружило несоответствующие требованиям ГОСТа добавки. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Среди изученных брендов — «Рублевский», «Дымов», «Мясницкий ряд», «Царицыно», «Черкизово», «Папа может», «Стародворские колбасы». Ни в одном из образцов сосисок не нашли бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка и «других патогенных микроорганизмов», а также тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО.

В продукции двух брендов обнаружили сою, а в восьми торговых марках — каррагинан. В Роскачестве уточнили, что это безопасное вещество, его используют, если в продукте недостаточно функционального белка, но по ГОСТу в молочных сосисках его быть не должно. О наличии каррагинана не сообщили на упаковке производители «Велком», «Дмитрогорский продукт», «Малаховский», «Мясная губернская компания», «Мясная история», «Ремит», «Рублевский» и «Черкизово».

В сосисках 16-ти брендов нашли антибиотики. «И если в 13 из них найдены лишь следы, то три производителя («Мясницкий ряд», «Владимирский стандарт» и «Рублевский») допустили нарушения обязательных требований», — уточнили в Роскачестве. В сосисках «Ближние горки» обнаружили недовес: оказалось, что они весят 415 вместо заявленных 450 граммов.

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В некоторых сосисках были найдены шкурки или фрагменты костей и хрящей. Речь идет о товарах под торговыми марками «Атяшево», «Мясная губернская компания», «Папа может», «Стародворские колбасы» («Вязанка»), «Царицыно» и «Черкизово». Правда, как отмечают в Роскачестве, в некоторых случаях производители честно предупредили об этом покупателей информацией на упаковке.

По итогам лабораторных тестов 11 брендов сосисок из 30 соответствовали всем требованиям к качеству и заявленной на упаковке информации, а пять — опережающему стандарту Роскачества.

В сентябре 2017 года Роскачество исследовало качество хлеба, выпускаемого в регионах Центрального федерального округа. Наиболее проблемными показателями качества хлеба стала его пористость и количество жира, в некоторых случаях производители экономили на масле и маргарине.