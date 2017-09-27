Столичных хлебопеков уличили в экономии масла и маргарина

Роскачество обнародовало результаты первого этапа исследования качества и безопасности нарезных батонов. Испытание прошел хлеб, выпускаемый в регионах Центрального федерального округа. Нарушения выявлены в каждом пятом исследованном образце. Об этом сообщает пресс-релиз Роскачества, присланный в редакцию «Лента.ру».

В первый этап всероссийского исследования вошло 65 образцов нарезных батонов, изготовленных в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, а также в Москве.

Хлеб испытывали на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства хлеба. Эксперты также изучили, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве.

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Главный вывод — для рынка хлеба ЦФО не характерны какие-либо проблемы в области безопасности. Более 42 процентов исследованного хлеба — высококачественный товар, превышающий показатели ГОСТа, 40 процентов — соответствует требованиям законодательства. Однако в 12 образцах из 65 эксперты выявили разного рода недостатки или несоответствие маркировке.

Наиболее проблемными показателями качества хлеба стала его пористость и количество жира. Установлено, что в 12 случаях производители не доложили масла или маргарина. При этом большая часть нарушений по низкому содержанию в хлебе жира пришлась на столичный регион.

«В ходе исследования отдельное внимание уделялось качеству муки, из которой был изготовлен хлеб. Распространенный потребительский миф о том, что при производстве хлеба временами используется, так называемая, низкосортная фуражная пшеница, не подтвердился», — отмечают в Роскачестве.

Кроме того, среди исследованных образцов не оказалось «подкрашенных» или «отбеленных» батонов, но в шести образцах были найдены искусственные консерванты. Специалисты считают, что они попали в хлебобулочные изделия из маргарина.