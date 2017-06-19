Россияне стали есть меньше хлеба

За последнее десятилетие потребление хлеба в России упало на четверть, с 66 до 49 килограммов на человека в год. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Отличительной чертой настоящего времени является тот факт, что отечественный покупатель стал гораздо реже приобретать этот традиционный для нашего стола продукт», — сказал глава ведомства Денис Мантуров. Причем сокращение потребления связано с «исключительно осознанным» выбором потребителя, а не уменьшением доходов населения или дефицитом хлеба, считает он.

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В связи с этим Минпроторг и Роскачество проведут анализ качества хлеба и выявят производителей, достойных государственного Знака качества, отмечается в сообщении. Исследование пройдет по трем направлениям: на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТу и повышенным стандартам Роскачества.

По данным Внешэкономбанка, реальные доходы россиян в начале 2017 года продолжили снижение, даже несмотря на возобновление экономического роста. В апреле они достигли уровня 2009 года. Вместе с доходами снизились и расходы, в основном за счет снижения спроса на платные услуги.

Экспорт пшеницы из России в следующем сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года) достигнет 28 миллионов тонн. Это является рекордным показателем, подсчитали в Институте конъюнктуры аграрного рынка.