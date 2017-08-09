Роскачество пообещало развеять потребительские мифы о бутилированной воде

Российская система качества (Роскачество) сообщила о начале масштабного исследования качества негазированной воды, продаваемой в магазинах. Продукт проверят по 106 параметрам, включая микробиологическую безопасность, наличие вредных примесей и нитритов. Также будет исследовано влияние тары из стекла и пластика на органолептические характеристики воды. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Роскачество обещает проверить соответствует ли действительности распространенные потребительские мифы, в частности, о продаже водопроводной кондиционированной воды под видом минеральной из природных источников. Одним из важных направлений станет проверка соответствия продукта характеристикам, заявленным на этикетке.

С этой целью в разных регионах в торговых сетях закупят более 50 образцов негазированной воды, как отечественного производства, так из Франции, Финляндии, Норвегии, Италии, Грузии и Армении. Результаты исследования станут известны в середине сентября текущего года.

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В 2017 году Роскачество провело серию всероссийских исследований. Тестировались смартфоны, зимняя одежда, колготки, шоколад, гречка, сгущенное молоко и ряд других товаров.

Роспотребнадзор усомнился в корректности методологии, используемой при этих проверках. В свою очередь в Роскачестве пояснили «Ленте.ру», что исследования проводятся в лучших лабораториях страны, отобранных путем межлабораторных сличительных испытаний, которые позволяют выявить наиболее точные испытательные центры для каждой категории товаров.

Представитель организации заверил, что принципы деятельности Роскачества «основаны не только на современных отечественных методиках и регламентах, но и на признанных мировым сообществом стандартах потребительских испытаний», а порядок взаимодействия с контрольно-надзорными органами утвержден специальным регламентом.

