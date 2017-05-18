Роскачество начало масштабную проверку сыра «Российский»

Российская система качества (Роскачество) начала всероссийское исследование сыра сорта «Российский». Потребительским испытаниям подвергнутся образцы порядка 30 производителей популярного бренда. Закупки сыра проходят в торговых сетях по всей стране, сообщается в пресс-релизе организации, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Для исследования отбирается сыр, произведенный в Москве и Петербурге, Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Белгородской, Брянской, Калининградской, Курской, Московской, и ряде других регионов. Образцы будут исследованы в аккредитованных лабораториях по 77 показателям.

Например, сыр проверят на наличие антибиотиков, которые в микродозах могут попадать в молоко. Из такого сырья качественный продукт произвести не возможно: бактериальная флора будет работать неправильно и сыр не дозреет. Также стоит задача выявить фальсификат — так называемый сырный продукт, который подчас продают под видом натурального сыра.

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Роскачество, при участии экспертов, ученых и производителей, разработало опережающий стандарт качества. Согласно этому документу, настоящий «Российский сыр» должен быть изготовлен из натурального сырья, по классической технологии, не содержать искусственных добавок и заменителей.

Результаты исследования будут опубликованы к началу лета. Кроме того, впервые планируется составить рейтинг образцов сыра, прошедших проверку.

С начала 2017 года Роскачество провело серию всероссийских исследований. Тестировались смартфоны, зимняя одежда, колготки, шоколад, гречка, сгущенное молоко и ряд других товаров. При этом Роспотребнадзор усомнился в корректности методология, используемой при этих проверках.

В Роскачестве пояснили «Ленте.ру», что исследования проводятся в лучших лабораториях страны, отобранных путем межлабораторных сличительных испытаний, которые позволяют выявить наиболее точные испытательные центры для каждой категории товаров.

Представитель организации также отметил, что принципы деятельности Роскачества «основаны не только на современных отечественных методиках и регламентах, но и на признанных мировым сообществом стандартах потребительских испытаний», а порядок взаимодействия с контрольно-надзорными органами утвержден специальным регламентом.

