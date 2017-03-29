Роскачество устроило колготкам проверку на прочность

Российская система качества (Роскачество) провела исследование колготок. Выбранные образцы тестировались на прочность, растяжимость, способность ткани сохранять форму и еще на десяток показателей. Из 23 брендов только семь были признаны высококачественными, отмечено в материалах Роскачества.

Первое исследование элемента женского гардероба коснулось самых популярных в России брендов колготок плотностью 40 ден, произведенные в России, Сербии, Италии, Германии, Китае, Хорватии, Румынии, Украине. Это — «Золотая Грация», Эра Elegant, Allure, Сalzedonia, Conte Giulia Like, DIM, Golden Lady, Glamour, Innamore, Minimi, Pompea, Omsa, Filodoro, Sisi, Pierre Cardin, Orodoro, TJ Collection, Falke, Seidenglatt, Philippe Matignon, Sanpellegrino, Levante Ambra, Jeannette Ore.

Стоимость выбранных образцов составила от 78 до 1580 рублей за единицу. Потребительские испытания проходили по 20 показателям качества и безопасности, включая прочность колготок, состав материала, устойчивость к окрашиванию, растяжимость и качество пошива.

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Согласно результатам исследований высококачественными признаны: «Золотая Грация», Calzedonia, Levante Ambra, Philippe Matignon, Pierre Cardin, Pompea, Sanpellegrino.

Результаты тестов опровергли распространенное мнение о превосходстве импортных изделий над российскими. В ряде случаев колготки, произведенные в нашей стране, оказались качественнее изделий из Сербии, Румынии и Китая.

Согласно результатам исследования, в основном рынок наполнен безопасным качественным товаром, нарушения выявлены менее чем в 20 процентах случаев и носят исключительный характер. Ни в одном образце токсичного красителя, формальдегида и других вредных веществ обнаружено не было.

В ряде случаев выявлено несоответствие изделия заявленным потребительским характеристикам. Так, в образцах Allure и Minimi содержание лайкры оказалось ниже заявленного, что вводит потребителя в заблуждение. «Если в колготках низкое содержание полиуретана, они быстро растянутся, станут сползать и собираться гармошкой», — рассказала сотрудник центра «ПОЛМАТЕКС» при Ивановском НИИ пленочных материалов и искусственной кожи Лидия Завадская.

Кроме того, по результатам исследования выявлены пять колготок, реальный размер которых не соответствовал привычному для россиян. Но нарушителями признаны только два, которые заявлялись на ГОСТ. Это товары под торговыми марками ЭРА Elegant и Allure.

В отечественном стандарте размерная таблица — это соотношение роста и обхвата бедер. Сейчас на упаковке зачастую указывается соотношение роста и веса. На пересечении этих параметров ставят цифру (или букву). На нее и следует ориентироваться при выборе товара в магазине, советует Роскачество.