Белоруссия испугалась российского сахара и приняла меры

Власти Белоруссии с 17 января вводят на 90 дней государственное регулирование цен на белый сахар. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

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Ограничения министерство объяснило резким ростом импорта, сокращением спроса на местный товар и снижением объемов производства. Принятое в декабре 2017 года постановление вводит предельные минимальные цены: произведенный в республике или ввезенный сахар не может стоить меньше 1,5 белорусских рублей (42,5 российских рублей) за килограмм.

Как пишет tut.by со ссылкой на участников рынка, причиной ограничений стал российский сахар, который значительно дешевле белорусского. По словам ретейлеров, краснодарские производители предлагают оптовую закупку сахара по 0,89 белорусского рубля, а брянские — по 0,9 рубля.

Согласно данным Белстата, в январе — октябре 2017 года объем ввоза российского сахара в Белоруссию вырос в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 30,3 миллиона долларов.

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