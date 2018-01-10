В Белоруссии в январе случайно выросла редиска

В деревне Медведичи в Белоруссии в начале января выросла редиска. Об этом в среду, 10 января, сообщает Intex-press.

Растение обнаружила на своем огороде жительница города Барановичи (Брестская область) Елена Богданова. По ее признанию, она высадила редис еще летом, но растение не взошло. Однако зимой появилось сразу пять растений. Хозяйка участка связывала аномалию с теплой и дождливой зимой. Вырывать и пробовать овощи Богданова и ее семья не стали, оставив их расти на грядке.

9 января также сообщалось, что в деревне Чернихово, располагающейся в 25 километрах от города, зацвел куст роз.

По данным Белгидромета, в конце года в ряде регионов страны были побиты температурные рекорды. Так, в Минске 29 декабря было зафиксировано плюс 6,6 градуса, этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В соседней с Брестской Гомельской области фиксировалось до 7,8 градуса тепла.

В начале месяца сообщалось о том, что в лесах Центральной России из-за аномально теплой для зимы температуры начали расти грибы. Во многих регионах жители находят вешенки и опята, а в Михневском районе Подмосковья собрали лисички.

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