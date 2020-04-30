Лукашенко рассказал о финансируемой из-за рубежа оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция финансировалась из-за рубежа и вела «антигосударственную» деятельность. Глава государства провел совещание, посвященное поступлению и использованию иностранной безвозмездной помощи, передает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что в 2018 году белорусские власти утвердили комплекс мер по привлечению такой помощи, за последние три года ее объем составил 240 миллионов долларов. При этом активизировались западные фонды и ассоциации «по финансированию так называемых гуманитарных проектов», утверждает белорусский лидер. «Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны», — заявил Лукашенко, призвав поставить использование безвозмездной помощи под «жесточайший контроль».

«На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи», — добавил политик.

В феврале белорусская оппозиция анонсировала массовые протесты против Лукашенко.

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