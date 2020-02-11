«Убийца» противников Лукашенко попросил убежища в Швейцарии

Бывший боец белорусского СОБР Юрий Гаравский, который в декабре публично признался в причастности к убийствам противников президента Александра Лукашенко, попросил политического убежища в Швейцарии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Гаравский заявил, что не видит смысла скрывать свое местонахождение, поскольку его и так могут вычислить. «Скорее всего, это уже сделали», — отметил он.

Экс-боец СОБР утверждает, что готов понести наказание за свои преступления, но хочет, чтобы его судили в Европе, а не на родине. Находясь в Швейцарии, Гаравский опасается и не исключает, что его «приедут убивать». «Но все-таки здесь есть шансы выжить», — подчеркнул он. В Швейцарию бывший собровец приехал в октябре 2018 года.

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В декабре 2019 года Гаравский в интервью Deutsche Welle заявил, что в 1999-2003 годах участвовал в похищении бывшего министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Это было сделано по приказу создателя СОБР подполковника Дмитрия Павличенко, который лично убивал представителей белорусской оппозиции. В 2000 году Павличенко арестовали по подозрению в причастности к исчезновениям оппонентов Лукашенко, но затем отпустили, и вместе с Гаравским они сожгли материалы дела.

Лукашенко отрицает свою причастность к исчезновению оппозиционеров. «Зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух или трех человек?» — заявил он.

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