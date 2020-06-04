Лукашенко пообещал не дать «порвать на куски» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не дать порвать страну на куски. Глава государства прокомментировал проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах, передает БЕЛТА.

«Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что нынешнюю цветущую Белоруссию более 20 лет создавали, собирая по крохам. «Не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году», — заверил Лукашенко.

Ранее он заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские олигархи.

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