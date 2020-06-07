На пикетах кандидатов в президенты Белоруссии задержали 10 человек

После проходивших в Минске пикетов оппозиционных кандидатов в президенты правоохранители задержали 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно о задержании лидера партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца и еще 10 активистов. Уточняется, что Северинец был задержан людьми в гражданском по дороге с пикета домой.

О том, какие обвинения предъявляются задержанным, не сообщается.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина пожаловалась на угрозы со стороны противников действующего президента Александра Лукашенко. Ермошина заявила, что на одном из пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую, жену арестованного популярного блогера Сергея Тихановского, был вывешен плакат с оскорбительным прозвищем главы ЦИК и словом «прихлопнуть». Она также сказала, что Тихановский призывал устроить пикет возле ее дома и «зайти в гости».

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок. В разных регионах проходят акции в поддержку альтернативных кандидатов. Нередко они заканчиваются задержаниями активистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!