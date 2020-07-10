Власти Белоруссии оценили рейтинг Лукашенко в 76 процентов

Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии оценил рейтинг действующего главы государства Александра Лукашенко в 76 процентов. Отчет опубликовал в Facebook председатель правления «Белорусского союза журналистов» Алексей Кривошеев.

В документе сказано, что с февраля уровень поддержки власти падал. В марте рейтинг Лукашенко составил около 60 процентов в целом по стране и около 52 процентов в Минске. Падение было вызвано с коронавирусом и ухудшением социально-экономического положения «по объективным причинам». Кроме того, не все граждане «объективно и адекватно» восприняли причины задержаний альтернативных претендентов на президентский пост.

Однако «по мере выравнивания ситуации» с коронавирусом рейтинг власти начал восстанавливаться. К концу июня уровень доверия Лукашенко достиг 76 процентов, говорится в документе. После разъяснения послам ЕС и США «истинных причин» задержания оппозиционных политиков у международного сообщества и «многих обычных граждан» возникла уверенность в наличии доказательной базы против них. Рейтинг всех альтернативных кандидатов в президенты в совокупности составляет 16 процентов.

В ближайшее время уровень доверия Лукашенко может достичь 80 процентов, что «практически исключает серьезные электоральные риски», говорится в конце отчета.

Ранее основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии и пришел к выводу, что переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8 процента граждан. Директор Института социологии Национальной академии наук Геннадий Коршунов сообщил, что уровень доверия Лукашенко в Минске составляет 24 процента.

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