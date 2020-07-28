Тихановская захотела выступить в белорусском парламенте в один день с Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская захотела выступить в парламенте в один день с действующим главой государства Александром Лукашенко — 3 августа. Об этом сообщает Tut.by.

Лукашенко 3 августа выступит с ежегодным посланием народу и Национальному собранию. Обычно мероприятие проходит в апреле, но в этом году оно несколько раз переносилось. Лукашенко выступит накануне начала досрочного голосования на выборах президента, фактически это будет предвыборной агитацией, считает Тихановская.

«Безусловно, я как кандидат в президенты тоже согласна так поступить», — отметила она.

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Ссылаясь на статью Избирательного кодекса о равных правах кандидатов, Тихановская просит пригласить ее для выступления на заседании внеочередной сессии Палаты представителей и освещать ее предвыборную программу так же, как программу Лукашенко. Заявление отправлено в Палату представителей, Совет Республики, Белтелерадиокомпанию и ЦИК.

Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении.

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам планировал баллотироваться в президенты. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Цепкало бежал в Россию от преследований.