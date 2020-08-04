Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах. Их заявление опубликовано на сайте Минобороны республики.

В Минобороны отмечают, что решение опубликовать заявление о поддержке Лукашенко было принято единогласно. Офицеры заявили о том, что армия гордится своим главнокомандующим и будет далее обеспечивать суверенитет и независимость Белоруссии.

В обращении они также высказались о бесперспективности попыток дестабилизации обстановки в республике извне, так как «народ Белоруссии сам решит свою судьбу». «Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны», — говорится в тексте.

Лукашенко перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он также жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».

Лукашенко, кроме того, предупреждал, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.