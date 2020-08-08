Лукашенко попросил не дергать аграриев на выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина не отвлекать аграриев от работы ради выборов. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный», — сказал Лукашенко.

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Он считает, что сейчас аграрии обращают мало внимания на избирательную кампанию, поскольку заняты работой в поле. «Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян», — добавил глава государства.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.