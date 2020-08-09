Лукашенко обратился к своим соперникам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов выслушать позиции своих политических оппонентов. Об этом он заявил журналистам после голосования, передает БЕЛТА.

«Я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог», — обратился лидер государства к своим соперникам.

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Однако, продолжил белорусский президент, «тенденциозное» и «провоцирующее» поведение будет иметь соответствующий ответ. «Вы что, (...) ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать их и песок, по которому вы бродили?» — добавил он.

Ранее, комментируя различные варианты развития ситуации после выборов, в том числе самые нежелательные, президент заявил, что оснований «ожидать гражданской войны и хаоса» абсолютно нет.

9 августа в Белоруссии проходят выборы главы государства. Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Глава ЦИК Лидия Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим. На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Его самым популярным соперником является лидер оппозиции Светлана Тихановская. Также имеется графа «Против всех».